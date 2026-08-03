Украина согласилось стать колонией американцев, а ее ресурсы достанутся США и Великобритании, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, Америка может забрать оттуда практически все, что захочет. Олейник подтвердил, что у американцев есть такое право.