«60% Украины продано»: Что скрывалось за сделкой Трампа с Зеленским
Соглашение о редкоземельных металлах содержало секретные пункты, заявил НСН Владимир Олейник.
Украина согласилось стать колонией американцев, а ее ресурсы достанутся США и Великобритании, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, Америка может забрать оттуда практически все, что захочет. Олейник подтвердил, что у американцев есть такое право.
«Когда появилось это соглашение, никто не читал секретные протоколы, которые были в этом документе. Депутаты проголосовали за кота в мешке. Многие источники утверждают, что речь идет не только о редкоземельных элементах, но и о таких объектах как порты, железные дороги, атомные электростанции. Трамп заявил, что Украина является его колонией. В отношении Гренландии европейцы показали ответную реакцию, а Зеленский промолчал. Он еще раз подтвердил, что все отдали американцам. Я думаю, что уже 60% сельскохозяйственной земли в собственности американских и западных фирм. Британцы и американцы заберут все, но вопрос в том, какую часть территории будет контролировать киевский режим», — отметил он.
Ранее Олейник объяснил НСН, чем грозит России новый глава Минобороны Украины.
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