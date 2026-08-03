Зеленский: Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки страны. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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До назначения в СНБО Умеров был главой Минобороны Украины. Также он неоднократно возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Зеленский добавил, что пост секретаря СНБО займёт экс-министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ранее на Украине уволили начальника Генштаба украинских Вооружённых сил (ВСУ) Андрея Гнатова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
ТЕГИ:Отставки И НазначенияУкраинаСНБО УкраиныВладимир Зеленский

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