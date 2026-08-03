Зеленский: Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки страны. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
До назначения в СНБО Умеров был главой Минобороны Украины. Также он неоднократно возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.
Зеленский добавил, что пост секретаря СНБО займёт экс-министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ранее на Украине уволили начальника Генштаба украинских Вооружённых сил (ВСУ) Андрея Гнатова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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