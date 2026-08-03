«Уходят сотнями»: Россиян предупредили о волне закрытий магазинов
До конца года в российских торговых центрах закроется порядка 600 магазинов, сказал НСН Булат Шакиров.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что в ближайшие два года около 10% столичных ТЦ могут прекратить работу либо быть снесены после продажи.
В качественных московских торгцентрах за 12 месяцев арендаторы закрыли 2,3 тыс. объектов, отмечает «Коммерсант». Компенсировать их новые открытия смогли лишь на 75%. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды площадей. Доходы торговых центров из-за этого снижаются. До конца года, по словам Шакирова, в российских торговых центрах закроется порядка 600 магазинов.
«Наш прогноз как Союза торговых центров таков: около 10% столичных торговых центров в течение двух лет либо закроются, либо будут куплены и снесены. На пальцах можно пересчитать те сети, которые сейчас задумываются о развитии. В основном все сосредоточены на оптимизации и снижении нагрузки. Торговые центры идут навстречу арендаторам, но в целом экономическая ситуация не располагает к разговорам о развитии. По нашим расчётам, до конца этого года в российских торговых центрах закроются ещё порядка 600 магазинов», — сказал собеседник НСН.
Ранее Шакиров сказал НСН, что сегодня торговые центры уже являются развлекательными и досуговыми, а иногда и спортивными пространствами, магазины — уже не главный актив.
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