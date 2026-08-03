В качественных московских торгцентрах за 12 месяцев арендаторы закрыли 2,3 тыс. объектов, отмечает «Коммерсант». Компенсировать их новые открытия смогли лишь на 75%. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды площадей. Доходы торговых центров из-за этого снижаются. Шакиров отметил, что к концу года в торговых центрах средняя по России вакантность будет на уровне 15–20%.

«Мы в первую очередь смотрим на вакантность, которая растёт в торговых центрах. Невозможно говорить о "средней температуре по больнице": ситуация неоднородна. В успешных ТЦ сейчас вакантность низкая — доля занятых помещений составляет 90–95%. При этом есть торговые центры, где вакантность достигает 15–20%. Новые магазины сейчас открываются крайне редко, при этом фиксируется много закрытий. Это связано с развитием маркетплейсов, а также с недостаточно продуманной государственной налоговой политикой. Слава богу, государство сейчас заморозило часть налогов, которые планировали дополнительно взимать с арендаторов. Практически любая сеть сегодня рассматривает возможность оптимизации и закрытия неэффективных магазинов. Думаю, к концу года мы увидим среднюю по России вакантность на уровне 15–20% — то есть столько будет свободных площадей. Рынок ретейла и торговых центров сейчас переживает не лучшие времена», — сказал собеседник НСН.

Ранее Шакиров сказал НСН, что сегодня торговые центры уже являются развлекательными и досуговыми, а иногда и спортивными пространствами, магазины — уже не главный актив.

