Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад
Пожар в складском комплексе Владимирской области, произошедший из-за атаки украинских БПЛА, локализован. Как пишет RT, об этом заяВил губернатор региона Александр Авдеев.
«Пожар в Собинском округе был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров», - написал он в соём Telegram-канале.
Чиновник добавил, что с огнём борются 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолёт МИ-8 МЧС РФ. Также на место происшествия прибыли специалисты из Ивановской и Московской областей.
Ранее Авдеев заявил, в результате атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России промаркируют книгу Берджесса «Заводной апельсин»
- Ловушка для канцлера: В Германии ждут скорой отставки Мерца
- Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад
- «Уходят сотнями»: Россиян предупредили о волне закрытий магазинов
- Маркетплейсы, налоги, закрытия: Названы главные угрозы для торговых центров
- В России усомнились, что в США появится самолет без окон к 2030 году
- Утечки, взломы и ошибки: Кто должен следить за «хулиганством» нейросетей
- Зеленский: Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины
- «Майкл», Стоянов и Данте: Какие фильмы сделали кассу июля
- Ребенок погиб в результате падения украинского БПЛА в Геленджике