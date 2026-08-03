Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад

«Пожар в Собинском округе был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров», - написал он в соём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что с огнём борются 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолёт МИ-8 МЧС РФ. Также на место происшествия прибыли специалисты из Ивановской и Московской областей.

Ранее Авдеев заявил, в результате атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

