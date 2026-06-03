Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, в свою очередь, высказался более категорично, заявив, что фильмы по типу «Фьорда» слишком сложны для российского зрителя.

«Шансов на коммерческий успех у подобных проектов нет и быть не может. Целевая аудитория — глубинное ядро киноманского сообщества, фанаты умного и серьезного фестивального кино. Их очень мало. Для цифр кассовых сборов они являются статистической погрешностью. Это слишком сложное кино. Без громких имен режиссера и актеров и так узкая аудитория сужается в разы. В России аудитория на это практически не реагирует», — отметил Исаев.

В центре сюжета — румынско-норвежская семья Георгиу, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии, на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос. Главные роли исполнили Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Себастьян Стэн (киновселенная Marvel). В фильме также снялись Ана Бодя, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр и Эрик Хивью.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что корейский фантастический фильм «Надежда» имеет все шансы повторить в России успех «Субстанции».

