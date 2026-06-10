Прослушивания Майкла Джексона выросли на 44% после фильма о нем
Выход биографического фильма «Майкл» в апреле спровоцировал рост интереса к творчеству Майкла Джексона. По данным исследования музыкального сервиса «Кион музыка», за период с 10 апреля по 8 июня 2026 года количество прослушиваний песен артиста выросло на 44%, а число пользователей, слушавших его композиции, увеличилось на 28% по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев. Результаты исследования есть у НСН.
Самой популярной песней стала Billie Jean. В топ‑лист также вошли: Earth Song, They Don’t Care About Us, Bad, Black Or White, Beat It, Thriller, Dangerous, You Are Not Alone и Smooth Criminal.
Аналитики отмечают, что байопик вновь привлёк внимание аудитории к наследию «короля поп‑музыки»: слушатели стали чаще обращаться как к его главным хитам, так и к более поздним композициям.
Ранее продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов говорил НСН, что опытный прокатчик, хорошая рекламная кампания и мощный личный бренд Майкла Джексона обеспечат фильму «Майкл» отличный старт, который может даже превысить прогнозы.
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