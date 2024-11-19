«Магия и психотерапия»: Чурсин и Бабенкова о спектакле «Двое на качелях»
Исполнители главных ролей в спектакле «Двое на качелях» Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова рассказали НСН о постановке, премьере на сцене театра Пушкина и магии актерской профессии.
Спектакль «Двое на качелях» повествует о любви, которая преодолела все привычные бессмысленные формы и достигла максимальной искренности, рассказал спецкору НСН актер Юрий Чурсин, сыгравший одну из главных ролей в постановке.
Накануне в театре «Современник» состоялся пресс-показ постановки «Двое на качелях». Спектакль в постановке Галины Волчек вернулся на сцену «Современника» совсем недавно — в феврале 2024 года. Это культовая постановка Волчек, которая была ее режиссерским дебютом, состоявшимся в 1962 году. История о Джерри и Гитель, двух одиночках, стремящихся найти свое счастье в огромном и равнодушном мегаполисе, — это прежде всего размышления о любви и одиночестве, о борьбе между состраданием и эгоизмом. В обновленной версии спектакля главные роли исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Чурсин назвал спектакль попыткой вспомнить, что такое любовь на самом деле.
«Изначально у нас была идея того, что наш спектакль — это такой отклик на современное ощущение любви, на ощущение того, что происходит между мужчинами и женщинами. Это рассмотрение темы в преломлении современности, в том, что любовь переходит через уже установленные и утвержденные бессмысленные формы. Это попытка вспомнить о том, что это за чувство между людьми на самом деле. Не как это должно быть, а что есть на самом деле», - сказал собеседник НСН.
По его словам, больше всего в профессии актера ему нравится магия общения с залом.
«Мне интересно взаимодействие со зрительным залом. Это некая магия, волшебная атмосфера, когда более сотни человек переживают единый опыт – те, кто играют на сцене, и сидящие в зале. Пропитываешься магическим состоянием, ведь то, что происходит, не существует на самом деле», - поделился Чурсин.
Примечательно, что постановку покажут не только на сцене «Современника» - 9 декабря «Двое на качелях» предстанут перед зрителями театра имени А.С. Пушкина. Бабенкова рассказала, почему выход на сцену театра имени А.С. Пушкина очень важен лично для нее. Актриса также поделилась, как сцена влияет на спектакль.
«Каждый спектакль становится совсем другим, когда его показывают на сцене нового театра. В спектакле «Двое на качелях» есть только два героя, которые взаимодействуют между собой. Для меня большое открытие то, как меняется постановка. Мне любопытно, как мы будем играть и звучать на сцене театра Пушкина, потому что я видела эту уютную сцену, прекрасный огромный, но в то же время камерный зал. Я очень жду 9 декабря, когда мы сыграем эту историю. Я верю, что она получится иной», - призналась актриса.
По ее словам, прелесть быть актрисой заключается в том, что со сцены можно говорить о наболевшем через своих персонажей.
«Больше всего мне в моей работе нравится то, что у меня есть возможность говорить со сцены о каких-то вещах, которые тебя беспокоят, но не напрямую, а через персонажей. Для меня это такая психотерапия, хоть я и не люблю это сравнение. Меня порой спасает эта возможность высказываться, прикрываясь кем-то другим», - заключила Бабенкова.
Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России, исполнитель роли Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита. История любви» Евгений Герасимов рассказал спецкору НСН, что оправдывает своего персонажа, а также долгие годы вынашивал идею нового воплощения романа.
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