«Магия и психотерапия»: Чурсин и Бабенкова о спектакле «Двое на качелях»

Спектакль «Двое на качелях» повествует о любви, которая преодолела все привычные бессмысленные формы и достигла максимальной искренности, рассказал спецкору НСН актер Юрий Чурсин, сыгравший одну из главных ролей в постановке.



Накануне в театре «Современник» состоялся пресс-показ постановки «Двое на качелях». Спектакль в постановке Галины Волчек вернулся на сцену «Современника» совсем недавно — в феврале 2024 года. Это культовая постановка Волчек, которая была ее режиссерским дебютом, состоявшимся в 1962 году. История о Джерри и Гитель, двух одиночках, стремящихся найти свое счастье в огромном и равнодушном мегаполисе, — это прежде всего размышления о любви и одиночестве, о борьбе между состраданием и эгоизмом. В обновленной версии спектакля главные роли исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Чурсин назвал спектакль попыткой вспомнить, что такое любовь на самом деле.