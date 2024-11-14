«Магия и Баста»: Худрук Театра на Малой Ордынке о спектакле «Мастер и Маргарита»
Евгений Герасимов заявил, что Воланд в новой постановке «Мастер и Маргарита. История любви» предстанет с неожиданной стороны и полюбится зрителям своей многогранностью.
Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России, исполнитель роли Воланда в спектакле "Мастер и Маргарита. История любви" Евгений Герасимов рассказал спецкору НСН, что оправдывает своего персонажа, а также долгие годы вынашивал идею нового воплощения романа.
В Театре на Малой Ордынке 14 ноября состоялась премьера спектакля-фантасмагории "Мастер и Маргарита. История любви" в постановке Антона Непомнящего. Роль Воланда исполнил худрук театра Евгений Герасимов, Маргариту сыграла Янина Студилина, а Мастера - Игорь Лагутин. Герасимов признался, что давно увлечен произведением Булгакова.
«Еще на киностудии имени Горького я собирался снимать “Мастера и Маргариту”, но Юрий Кара перехватил мою инициативу. Я очень увлечен этим произведением. В каждом из кинопроизведений и спектаклей мне чего-то не хватает. Именно поэтому мы сделали основной линией любовь Мастера и Маргариты. Когда вы посмотрите, вам станет все понятно. Главное же — познать себя через героев. У нас яркая постановка, шикарные декорации, хорошие костюмы, движения, музыка», — сказал артист.
Исполнитель роли Воланда отметил, что его герой предстанет в абсолютно новом образе.
«Мой герой многогранен, как и я в жизни. Это не только сила зла. Наша история о том, что такое добро, что такое зло и что такое они друг для друга. Мой Воланд не похож ни на одну из предыдущих версий, думаю, что многие его полюбят. От хрестоматийного образа он отличается хотя бы тем, что ему нравится Маргарита, он помогает ей. И добро, и зло есть в каждом из нас, вопрос в том, что проявляется сильнее. Прослеживается здесь и тема безверия, где Воланд занимает очень четкую позицию, которая наверняка понравится зрителям. Я оправдываю своего героя, у меня доброе зло», — подчеркнул он.
Исполнительница роли Маргариты Янина Студилина добавила, что новый спектакль пропитан магией, которая передастся зрителям через музыку.
«Именно Воланд возвращает Маргарите Мастера, дает крем, который ее меняет. Почувствовав свободу, женскую природу, она, даже возвращаясь к Мастеру, ведет себя по-другому. В постановке очень много и спецэффектов, и магии, и хорошей музыки. Мы используем оригинальный трек Басты “Мастер и Маргарита”, я исполняю песню “Исповедь Маргариты”, которая специально написана для спектакля, еще несколько артистов исполняют музыкальные номера. С романом Булгакова связано очень много магии, и хочется ее максимально эффектно передать зрителю. Линия взаимоотношения Маргариты и Воланда такая же, как у Булгакова. Принципиальным решением режиссера, кстати, было то, что наша Маргарита будет блондинкой, а не брюнеткой. Она, как и все женщины, хочет любви, поддержки, понимания, настоящих чувств. Мне кажется, это найдет отклик у каждой женщины, которая будет смотреть спектакль. И дай Бог нам всем встретить своего Мастера», — заявила актриса.
В заключение художественный руководитель добавил, что не планирует приглашать в театр главного режиссера, поскольку сам справляется с этой должностью.
«Я и художественный руководитель, и главный режиссер. Я хорошо считаю и за все, что есть в театре, несу ответственность. Я рад объединению театров. На мой взгляд, это очень полезно. У меня есть возможность дать другим артистам работать там, где они хотят, и играть то, что они хотят. Я дружу со многими артистами и сейчас восстанавливаю зрительский интерес к театру “Прогресс”. Там в ближайшее время будут ставить “Три сестры”. Я знаю, что хочу от коллективов объединяемых театров», — подытожил он.
Ранее народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко, признался «Радиоточке НСН», что пожалел о просмотре новой экранизации режиссера Локшина, хотя и признает её талантливой.
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