«Обмен энергиями»: Актриса Громушкина заявила, что кино не сравнится с театром

При этом она отметила, что те фильмы, которые выходят сегодня на большие экраны в стране, являются победой отечественных кинематографистов.

«Из-за того, что я занимаюсь своими проектами, все время в репетициях, в премьерах, в гастролях, я, конечно, не всегда успеваю доходить до кино. Мы с дочерью позавчера смотрели мультик «Три богатыря». Я умирала от смеху! Как это талантливо, как это хорошо! Нам одновременно он понравился, двум разным поколениям, мы получали удовольствие от этой работы. И те фильмы, которые сейчас выходят на наши широкие экраны – это большая победа наших кинематографистов. Я очень рада, что снимается много хорошего кино для детей. В наше время были советские фильмы, может быть, они были где-то местами простоватые и наивные, но мы их смотрим, пересматриваем по несколько раз. Я очень рада за наших кинематографистов, целиком и полностью их поддерживаю», - добавила собеседница НСН.

Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский отметил в разговоре с НСН, что с актерской точки зрения современные технологии ничего не меняют. По его словам, противостоять современным технологиям бессмысленно, но театр продолжает оставаться таким, какой есть, передает «Радиоточка НСН».

