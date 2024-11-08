«Обмен энергиями»: Актриса Громушкина заявила, что кино не сравнится с театром

Спектакль не бывает каждый раз одинаковым – это то, что мы видим именно в данную секунду времени, отметила в разговоре с НСН Наталья Громушкина. 

Такого удовольствия, как от театра, нельзя получить, окунувшись даже в хорошее кино, заявила корреспонденту НСН актриса театра и кино Наталья Громушкина на 35-летии Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА).

«Любовь к театру передается из поколения к поколению. Я вижу, как горят глаза у детей, которые выходят на сцену, как они любят то, чем они сейчас занимаются. Когда мы выходили на сцену в их возрасте, у нас тоже горел глаз театром. Это то бесконечное… Естественно, мир меняется вокруг нас: искусственный интеллект, компьютеризация всего мира. Но театр – это вечное искусство. Нужно прилагать усилия к тому, чтобы театр жил и продолжал жить. Это одна из главных задач, потому что ты никогда не получишь того удовольствия, окунувшись даже в хорошее кино. Спектакль не бывает каждый раз одинаковым, это то, что мы видим именно в данную секунду времени. Мы все сопереживаем этим героям. Если нам нравится спектакль, если артисты со сцены отдают свою энергию – это как круговорот воды в природе, обмен энергиями. И чем дольше будет театр жить, тем лучше будет для наших следующих поколений», - сказала Громушкина.
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При этом она отметила, что те фильмы, которые выходят сегодня на большие экраны в стране, являются победой отечественных кинематографистов.

«Из-за того, что я занимаюсь своими проектами, все время в репетициях, в премьерах, в гастролях, я, конечно, не всегда успеваю доходить до кино. Мы с дочерью позавчера смотрели мультик «Три богатыря». Я умирала от смеху! Как это талантливо, как это хорошо! Нам одновременно он понравился, двум разным поколениям, мы получали удовольствие от этой работы. И те фильмы, которые сейчас выходят на наши широкие экраны – это большая победа наших кинематографистов. Я очень рада, что снимается много хорошего кино для детей. В наше время были советские фильмы, может быть, они были где-то местами простоватые и наивные, но мы их смотрим, пересматриваем по несколько раз. Я очень рада за наших кинематографистов, целиком и полностью их поддерживаю», - добавила собеседница НСН.

Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский отметил в разговоре с НСН, что с актерской точки зрения современные технологии ничего не меняют. По его словам, противостоять современным технологиям бессмысленно, но театр продолжает оставаться таким, какой есть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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