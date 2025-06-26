Художник Никас Сафронов заявил, что нейросеть дает ему советы в творчестве
Художник Никас Сафронов рассказал НСН, как помогает ему использование искусственного интеллекта в творчестве.
Нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте, заявил в беседе с НСН художник Никас Сафронов.
Ранее искусствовед, кандидат культурологических наук Ольга Березова заявила, что нейросети не смогут занять место реальных художников в ближайшие 10 лет. По её словам, нейросети способны лишь заменить человека в трудоемких и рутинных процессах, но никогда не создадут гениальную картину, большой фильм, не напишут хороший текст. Тот факт, что произведения искусства, созданные нейросетями, сейчас пополняют частные художественные коллекции и уходят с молотка за огромные суммы, она назвала трендом, который скоро закончится.
По словам Сафронова, искусственный интеллект помогает ему в творчестве.
«Всё, что придумывается, придумывается не зря, не случайно. Искусственный интеллект — это такая реалия, от которой нельзя избавиться. Она возникла тогда, когда стала необходима на этапе освоения космоса, развития интернета и так далее. Все это происходит, потому что так развивается цивилизация. Искусственный интеллект помогает мне в творчестве. Я, бывает, мучаюсь над какой-то идеей, задаю вопрос искусственному интеллекту, и он выдает мне 30 вариантов, из которых я уже выбираю то, что мне надо. После этого воплощаю свою идею на холсте. Не искусственный интеллект за меня работает, но он предоставляет мне варианты. Вместе с тем, мы не должны полностью уходить в этот искусственный интеллект. Он должен присутствовать в рамках вспомогательной, но не главенствующей, роли», - отметил Сафронов.
Ранее российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила дуэтом с ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
- Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
- Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
- В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
- Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ
- Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста
- Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью
- Путин назвал возможное изъятие резервов РФ грабежом и точкой невозврата
- ЕС обсудит меры к Израилю за возможное нарушение соглашения об ассоциации
- Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru