Художник Никас Сафронов заявил, что нейросеть дает ему советы в творчестве

Художник Никас Сафронов рассказал НСН, как помогает ему использование искусственного интеллекта в творчестве.

Нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте, заявил в беседе с НСН художник Никас Сафронов.

Ранее искусствовед, кандидат культурологических наук Ольга Березова заявила, что нейросети не смогут занять место реальных художников в ближайшие 10 лет. По её словам, нейросети способны лишь заменить человека в трудоемких и рутинных процессах, но никогда не создадут гениальную картину, большой фильм, не напишут хороший текст. Тот факт, что произведения искусства, созданные нейросетями, сейчас пополняют частные художественные коллекции и уходят с молотка за огромные суммы, она назвала трендом, который скоро закончится.

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По словам Сафронова, искусственный интеллект помогает ему в творчестве.

«Всё, что придумывается, придумывается не зря, не случайно. Искусственный интеллект — это такая реалия, от которой нельзя избавиться. Она возникла тогда, когда стала необходима на этапе освоения космоса, развития интернета и так далее. Все это происходит, потому что так развивается цивилизация. Искусственный интеллект помогает мне в творчестве. Я, бывает, мучаюсь над какой-то идеей, задаю вопрос искусственному интеллекту, и он выдает мне 30 вариантов, из которых я уже выбираю то, что мне надо. После этого воплощаю свою идею на холсте. Не искусственный интеллект за меня работает, но он предоставляет мне варианты. Вместе с тем, мы не должны полностью уходить в этот искусственный интеллект. Он должен присутствовать в рамках вспомогательной, но не главенствующей, роли», - отметил Сафронов.

Ранее российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила дуэтом с ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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