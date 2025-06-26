Нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте, заявил в беседе с НСН художник Никас Сафронов.

Ранее искусствовед, кандидат культурологических наук Ольга Березова заявила, что нейросети не смогут занять место реальных художников в ближайшие 10 лет. По её словам, нейросети способны лишь заменить человека в трудоемких и рутинных процессах, но никогда не создадут гениальную картину, большой фильм, не напишут хороший текст. Тот факт, что произведения искусства, созданные нейросетями, сейчас пополняют частные художественные коллекции и уходят с молотка за огромные суммы, она назвала трендом, который скоро закончится.