Лукьяненко признался, что совмещать писательство с обычной работой очень тяжело
Серьезно писать авторы начинают обычно не в 18-20 лет, а несколько позже, а совмещать обычную работу и литературный труд довольно тяжело, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
В литературе появился целый жанр, в рамках которого люди разных профессий пишут небольшие рассказы про свою работу, тем самым удовлетворяя свою потребность в литературном творчестве, потому что очень трудно совмещать писательство с обычной, а уж тем более интеллектуальной работой, сказал в эфире НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Книжный сервис «Литрес» провел исследование, согласно которому 80% авторов и чтецов совмещают литературную деятельность с основной работой. Из результов опроса, имеющихся в распоряжении НСН, следует, что чаще всего авторы совмещают писательство с работой в сфере науки и образования, а чтецы заняты в основном в профессиях, связанных с искусством, развлечениями и массмедиа. Лукьяненко отметил, что совмещать серьезное занятие писательством с обычной работой очень тяжело.
«Если автор уже начал серьезно писать, совмещать это с работой, конечно, всегда очень трудно. Подход «землю попашет, попишет стихи», который когда-то воспевал Маяковский, - это, к сожалению, что-то из разряда мечтаний. Если человек серьезно занимается литературой, он все-таки сосредотачивается на ней. И отработав весь день на какой-то серьезной, тем более интеллектуальной, работе, требующей читать книги, вникать, обдумывать, потом прийти и погрузиться в совершенно другой мир и начать его создавать, - это очень сложно. Максимум, наверное, можно вечером что-то писать, работая врачом», - отметил Лукьяненко.
Однако, как отметил писатель, существует целый современный жанр в литературе, в рамках которого люди разных профессий пишут небольшие рассказы про свою работу, тем самым удовлетворяя свою потребность в литературном творчестве.
«Есть популярный современный жанр, когда врачи, автомеханики, люди любой профессии, обладающие литературным даром, начинают писать про свою работу достаточно интересные житейские истории. Люди их читают с огромным удовольствием. Но, как правило, люди пишут о том, что им близко, чем они занимаются на своей основной работе. Если же человек пишет о чем-то более оторванном от жизни, то совмещать с постоянной работой достаточно тяжело. По сути, это такой своего рода блогинг, который иногда принимает вид законченных книг, состоящих из небольших рассказов. Бывают случаи, когда человек с высоким интеллектуальным уровнем, с большим интересным взглядом на жизнь, пишет одну или две книги, реализуя свою потребность к литературному творчеству, а потом возвращается к своей основной работе, потому что писательство ему больше неинтересно и не нужно», - сказал собеседник НСН.
Он признался, что сам довольно рано решил заняться исключительно писательством, однако отметил, что многие авторы начинают писать далеко не в юном возрасте.
«Я достаточно рано принял решение заниматься только писательством. Я год отработал после института и ушел, потому что понял, что мне хочется писать, и я, пожалуй, могу себе позволить заниматься только литературным трудом. Серьезно писать авторы начинают обычно не в 18 и не в 20 лет, а несколько позже. Кто-то и в 30, и в 40 лет может начать. Жизненный опыт - вещь, конечно, хорошая, но достаточно индивидуальная. Например, французская писательница Франсуаза Саган писала прекрасные вещи о любви, будучи совсем еще маленькой девочкой 16-ти лет. У нее, конечно, не было такого опыта, как у ее героини», - заключил Лукьяненко.
Ранее Лукьяненко заявил НСН, что нейросети склонны доносить информацию максимально упрощенно и удобно, однако со временем восторг от искусственного интеллекта (ИИ) сменится разочарованием, особенно в случае серьезной техногенной или транспортной катастрофы.
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