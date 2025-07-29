Он признался, что сам довольно рано решил заняться исключительно писательством, однако отметил, что многие авторы начинают писать далеко не в юном возрасте.



«Я достаточно рано принял решение заниматься только писательством. Я год отработал после института и ушел, потому что понял, что мне хочется писать, и я, пожалуй, могу себе позволить заниматься только литературным трудом. Серьезно писать авторы начинают обычно не в 18 и не в 20 лет, а несколько позже. Кто-то и в 30, и в 40 лет может начать. Жизненный опыт - вещь, конечно, хорошая, но достаточно индивидуальная. Например, французская писательница Франсуаза Саган писала прекрасные вещи о любви, будучи совсем еще маленькой девочкой 16-ти лет. У нее, конечно, не было такого опыта, как у ее героини», - заключил Лукьяненко.

Ранее Лукьяненко заявил НСН, что нейросети склонны доносить информацию максимально упрощенно и удобно, однако со временем восторг от искусственного интеллекта (ИИ) сменится разочарованием, особенно в случае серьезной техногенной или транспортной катастрофы.

