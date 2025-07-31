Впервые разговоры о том, что нейросети смогут заменить переводчиков, появились еще в середине 1980-х годов, однако даже сегодня уровень развития искусственного интеллекта не позволяет говорить о полном исчезновении этой профессии, это будет неактуально еще десятки лет. Об этом НСН заявил политолог и переводчик Марк Бернардини.

Корпорация Microsoft выпустила список из 40 профессий, которые скоро исчезнут из-за нейросетей. В него попали переводчики, консьержи, историки, географы, монтажеры, веб-разработчики и даже модели. По словам Бернардини, искусственный интеллект не сможет заменить переводчиков еще десятки лет.