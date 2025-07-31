В России заявили, что нейросети не смогут заменить переводчиков еще десятки лет
При нынешнем уровне развития нейросетей не стоит слепо доверять им, чтобы сэкономить, они способны перевести лишь простейшие тексты, сказал НСН Марк Бернардини.
Впервые разговоры о том, что нейросети смогут заменить переводчиков, появились еще в середине 1980-х годов, однако даже сегодня уровень развития искусственного интеллекта не позволяет говорить о полном исчезновении этой профессии, это будет неактуально еще десятки лет. Об этом НСН заявил политолог и переводчик Марк Бернардини.
Корпорация Microsoft выпустила список из 40 профессий, которые скоро исчезнут из-за нейросетей. В него попали переводчики, консьержи, историки, географы, монтажеры, веб-разработчики и даже модели. По словам Бернардини, искусственный интеллект не сможет заменить переводчиков еще десятки лет.
«Такие разговоры продолжаются уже 40 лет. Впервые с мнением, что профессия переводчика может скоро исчезнуть, я столкнулся еще в 1985 году, когда один итальянский специалист в “Экспоцентре” пригласил меня посмотреть на его стенде два жидкокристаллических монитора. Я по его просьбе написал фразу на русском языке, и появился перевод на итальянский. Попробовали перевести с итальянского на русский — вроде все работает. Когда я набрал цитату из творчества Михаила Булгакова, перевод был абсолютно некачественным. Сейчас происходит то же самое, только добавился еще и речевой инструмент. Я занимаюсь синхронным переводом, и это не надо путать с дубляжом или с озвучкой. Не исключено, что когда-нибудь моя профессия исчезнет, но мне кажется, что это будет неактуально, может быть, даже до конца дней моих детей. Сейчас я бы на месте любого предпринимателя хорошо подумал, прежде чем доверять искусственному интеллекту, чтобы сэкономить. Если надо перевести элементарный коммерческий договор, то нейросети справятся. Если же надо перевести технические характеристики какого-нибудь станка, я бы не стал доверять», — сказал Бернардини.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нейросети склонны доносить информацию максимально упрощенно и удобно, однако со временем восторг от искусственного интеллекта сменится разочарованием, особенно в случае серьезной техногенной или транспортной катастрофы.
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