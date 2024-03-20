СМИ: Актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

Актер Никита Кологривый устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске. Об этом сообщает «Абзац».

Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику

По данным издания, во время посещения заведения в ночь на 19 марта звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» применял «физическое воздействие» на сотрудников.

«На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», – поделились работники ресторана.

Как пишет «Абзац», артист подошел к сотруднице ресторана, уже закрывшей смену, лег к девушке на колени и начал склонять к близости. После того, как официантка стала сопротивляться, Кологривый укусил девушку за ногу.

Кроме того, по данным MK.ru, актер спорил с некими молодыми людьми и ударил одного из них головой в грудь, другого — рукой. Позже Кологривого задержала охрана и вывела из ресторана.

Отмечается, что актер или его представители не связывались с руководством заведения и не приносили извинений. Инцидентом занимается полиция.

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ФОТО: Wink
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