«Сравнивать глупо!»: Янковский ответил Кологривому на критику легендарных актеров

Актер Иван Янковский, участвовавший в съемках сериала «Слово пацана», ответил своему коллеге по проекту Никите Кологривому, который критиковал легендарных актеров, передает «Комсомольская правда».

Янковский же считает, что нельзя ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов. «Сравнивать глупо», сказал он.

Звезда «Слова пацана» Кологривый в ответ на критику призвал ждать его новых побед

До этого актер, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.

Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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