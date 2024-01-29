«Сравнивать глупо!»: Янковский ответил Кологривому на критику легендарных актеров

До этого актер, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.

Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, передает «Радиоточка НСН».

