«Сравнивать глупо!»: Янковский ответил Кологривому на критику легендарных актеров
Актер Иван Янковский, участвовавший в съемках сериала «Слово пацана», ответил своему коллеге по проекту Никите Кологривому, который критиковал легендарных актеров, передает «Комсомольская правда».
Янковский же считает, что нельзя ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов. «Сравнивать глупо», сказал он.
До этого актер, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».
«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.
Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, передает «Радиоточка НСН».
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