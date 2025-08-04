У самого ожидаемого фильма лета «Плагиатор» не получилось стать такой же народной комедией, как «Горько!» или «Самый лучший день», так как он ушел в мелодраматизм и ностальгию. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Музыкальный фильм «Плагиатор», премьера которого состоялась 10 июля, за 28 дней в прокате собрал около 150 млн рублей. При этом в индустрии называли его главной новинкой лета и ожидали сборы на уровне 500 млн рублей. По сюжету герой караоке перемещается в 1990-е и присваивает себе все знаменитые хиты за 30 лет. В картине звучат культовые песни Кино, Губина, Чижа, Шуры, а также современных исполнителей NILETTO и CREAM SODA. Исаев объяснил, почему фильм не собрал ожидаемой кассы.