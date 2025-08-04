Мелодрама вместо драйва: Почему «Плагиатор» не стал народной комедией
Картине «Плагиатор» не хватило драйва и интересных сюжетных поворотов, она получилась более драматичной, заявил НСН Роман Исаев.
У самого ожидаемого фильма лета «Плагиатор» не получилось стать такой же народной комедией, как «Горько!» или «Самый лучший день», так как он ушел в мелодраматизм и ностальгию. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Музыкальный фильм «Плагиатор», премьера которого состоялась 10 июля, за 28 дней в прокате собрал около 150 млн рублей. При этом в индустрии называли его главной новинкой лета и ожидали сборы на уровне 500 млн рублей. По сюжету герой караоке перемещается в 1990-е и присваивает себе все знаменитые хиты за 30 лет. В картине звучат культовые песни Кино, Губина, Чижа, Шуры, а также современных исполнителей NILETTO и CREAM SODA. Исаев объяснил, почему фильм не собрал ожидаемой кассы.
«От фильма действительно ждали очень многого, он должен был стать главным российским хитом этого лета с широким охватом народной комедии. Но, к сожалению, он не смог этого сделать, потому что получился более лирически драматичным. Он ушел куда-то в мелодраму, в реминисценции по прошлому. В нем очень много сюжетных повторов, потому что, перемещаясь во времени, наверное, каждый блок сцен надо давать с каким-то интересным сюжетным твистом, а тут попытка повторить успех и эмоцию «Назад в будущее» – однозначно не удалась. Народной комедией «Плагиатор» не стал. Его нельзя сравнить с комедийными, угарными «Горько!» и «Самый лучший день», где действительно градус этого драйва зашкаливал. Тут этого не получилось», - рассказал он.
Также Исаев объяснил, почему неуместно ставить в один ряд «Плагиатора» и фильм «Руки вверх!», посвященный одноименной группе.
«Нельзя сравнивать бренд «Руки вверх!» и просто музыкальную комедию. «Руки вверх!» — это история группы, это байопик, который шёл с беспрецедентной рекламной кампанией. Наверное, в России сейчас среди киноходящей аудитории нет человека, который не слышал бы песню «Руки вверх!». Это совершенно разные по охвату и по глубине проникновения в сознание человека, в культурный код фильмы», - подытожил собеседник НСН.
При этом в июле второе место по сборам после американских новинок заняла июньская российская комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, прибавив в кассу 245 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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