«Каренина снова в Москве»: Новой взгляд на роман Толстого представят в РАМТе
Режиссер Данил Чащин в беседе с НСН заявил, что спектакль «Каренина» о борьбе за право быть собой.
Режиссер Данил Чащин заявил НСН, что давно хотел поставить спектакль по роману Льва Толстого «Анна Каренина», но не предполагал, что так трудно будет найти актрису на главную роль. Премьера планируется 24 и 25 ноября в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
«В свое время я прочитал «Анну Каренину» и подумал, что хорошо было бы когда-нибудь поставить спектакль по этому произведению. И вот продюсер Леонид Роберман попросил меня сделать новый спектакль. Я подумал: «А почему бы не поставить Анну Каренину»? И дальше мы стали придумывать инсценировку, какой она может быть», - рассказал постановщик.
По его словам, новый спектакль будет о борьбе главной героини за право быть собой.
«Спектакль у нас называется не «Анна Каренина», а просто «Каренина», потому что в самом названии - решение. Главную героиню в романе Льва Толстого воспринимают только как жену влиятельного чиновника, а её такое положение не устраивает. Каренина борется за свою субъектность. Она хочет, чтобы все воспринимали её как Анну. Вот на эту тему мы и хотим порассуждать», - сказал Чащин.
Он отметил, что выбрать актрису на роль Карениной оказалось не просто.
«Сама возможность сыграть Каренину звучит амбициозно. У этой противоречивой героини разные краски, эмоции. В ней есть всё, как и в каждом из нас, но утвердить на эту роль актрису оказалось сложно. Хорошие артистки, как правило, все плотно заняты в кино и театре, поэтому был очень долгий кастинг. В итоге мы остановились на Ангелине Стречиной и Анастасии Уколовой», - сообщил режиссер.
Ранее стало известно, что театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью
- «Феноменальный профи!»: Родиона Щедрина сравнили с Чайковским и Рахманиновым
- Двух жителей Ярославской области задержали за госизмену
- В Дагестане один человек пострадал при пожаре на АЗС
- В Москве школьные и родительские чаты переведут в Max
- Три россиянки прошли в третий круг US Open
- «Верифицирован народом»: Майданов о попадании в список песен для школьников
- СМИ: Западный контингент на Украине могут составить силы Франции и Британии
- В Петербурге три человека пострадали при наезде катера на бревно
- Сергей Шнуров признался в любви к геометрии и физкультуре в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru