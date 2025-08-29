«В свое время я прочитал «Анну Каренину» и подумал, что хорошо было бы когда-нибудь поставить спектакль по этому произведению. И вот продюсер Леонид Роберман попросил меня сделать новый спектакль. Я подумал: «А почему бы не поставить Анну Каренину»? И дальше мы стали придумывать инсценировку, какой она может быть», - рассказал постановщик.

По его словам, новый спектакль будет о борьбе главной героини за право быть собой.

«Спектакль у нас называется не «Анна Каренина», а просто «Каренина», потому что в самом названии - решение. Главную героиню в романе Льва Толстого воспринимают только как жену влиятельного чиновника, а её такое положение не устраивает. Каренина борется за свою субъектность. Она хочет, чтобы все воспринимали её как Анну. Вот на эту тему мы и хотим порассуждать», - сказал Чащин.