- Расскажите о программе фестиваля, какова его география, насколько расширилась в 2025 году «территория Достоевского»?

- В этом году в программе спектакли из разных регионов России и зарубежных стран – Болгарии, Ирана, Белоруссии. «Территория Достоевского» продолжает расширяться не только географически, но и творчески. На фестивале покажут не только интерпретации произведений Фёдора Михайловича, но и постановки, созданные по мотивам других классиков отечественной литературы: Пушкина, Чехова, Алексея Толстого, Гоголя, Зощенко. Эти авторы, каждый по-своему, продолжают разговор о человеке, совести, вере, свободе – о том, что всегда было важно для Достоевского и остаётся актуальным сегодня.

- Откуда в Иране взялась «Театральная группа «Чайка» и почему в Болгарии решили поставить спектакль по Зощенко?

- Международная театральная группа «Чайка» из Ирана — уникальный коллектив, вдохновлённый русской литературой и системой Станиславского. Мы пригласили на фестиваль их спектакль “Только женщины Мадрида” по «Каменному гостю» Пушкина. В этой постановке русский язык и фарси – очень необычное сочетание, переплетение культур. На мой взгляд, это замечательный пример того, как классика соединяет совершенно разные театральные традиции.

Болгарский театр представит постановку по Михаилу Зощенко – это яркое доказательство, что советский сатирик остаётся современным и понятным зрителю. Создатели спектакля увидели в его рассказах не только иронию, но и глубокое сочувствие «маленькому человеку». Это смешение смешного с трагическим, иронии с состраданием – то, что глубоко роднит болгарскую и русскую ментальность.

- Какие российские писатели и драматурги наиболее востребованы за рубежом? Остается ли Достоевский главной «визиткой» России за ее пределами, или те же Чехов и Пушкин не менее популярны?

- Безусловно, Достоевский – один из самых читаемых и играемых русских авторов в мире. Темы его романов универсальны и понятны в любой культуре. Важно, что сегодня к нему возвращаются не только как к писателю, но как к мыслителю. Но не он один представляет нашу культуру. Чехов, Пушкин, Толстой не менее востребованы, а в последние годы режиссёры всё чаще обращаются и к Гоголю, и к Булгакову. Русская литература не «музейная», она по-прежнему актуальна.

- Некоторые известные режиссёры в Москве и Санкт-Петербурге переписывают на свой лад или «дописывают» знаменитые произведения классиков, это уже становится трендом. Как вы относитесь к подобным вольным интерпретациям? Будут ли такие спектакли на Фестивале имени Достоевского или зрители увидят постановки авторов, не уходящих от классических канонов?

- Мы относимся к сценическим экспериментам с интересом. Классика живёт именно потому, что её можно читать и понимать по-новому. Главное, чтобы за экспериментом не терялся смысл произведения, его дух. Достоевский сам был новатором, его романы когда-то потрясли современников. То же самое можно сказать и о Пушкине: при жизни его пьесы очень редко ставили, а теперь они звучат на десятках языков. На нашем фестивале будут представлены самые разные подходы: от традиционных постановок, бережно сохраняющих авторский текст, до актуальных интерпретаций. Для нас важно показать всё многообразие современного театра.