«Рептилии расползаются»: Шукшина раскритиковала уезжающих из России звезд

Артистка отметила, что в связи с этим вспоминает «рекламное предложение "элитные рептилии от заводчика"».

«Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (бескультурья!). Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

