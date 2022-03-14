«Рептилии расползаются»: Шукшина раскритиковала уезжающих из России звезд

Актриса Мария Шукшина раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.

Пугачева объяснила свой отъезд из России

Артистка отметила, что в связи с этим вспоминает «рекламное предложение "элитные рептилии от заводчика"».

«Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (бескультурья!). Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураРоссия
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