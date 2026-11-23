Останина объяснила, зачем упрощать возбуждение дел о нападениях собак
Устранение бюрократической волокиты позволит эффективнее защитить права людей и самих животных, заявила НСН депутат Нина Останина.
Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые позволят возбуждать дела о нападении домашних животных и порчу имущества без проведения проверок, призваны устранить волокиту в плане защиты прав граждан в таких случаях. Об этом НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она возглавляла группу депутатов – авторов проекта.
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. Административные дела можно будет открывать без проведения проверок только при наличии соответствующих данных. В заключении комитета отмечается важность поставленной проблемы с учетом многочисленных случаев нападения животных, зачастую домашних, на людей, особенно на детей с тяжкими либо трагическими последствиями.
«Основанием для возбуждения административного дела может стать, например, запись видеокамеры наблюдения. Допустим, поступила съемка нападения на детской площадке собаки на ребенка, этого достаточно. Из окна увидели, что стая собак нападает на человека, сняли - все фиксированные факты, чтобы не затягивать рассмотрение этих вопросов. Как раз этим и вызвана необходимость такой законодательной инициативы, упрощение с точки зрения бюрократической волокиты. Речь также идет о функционировании общероссийской службы 112, чтобы можно было позвонить по единому номеру и сообщить о факте нападения собак в каждом регионе», - отметила глава инициативной группы.
Кроме того, по словам Останиной, профильный комитете на этой неделе должен также одобрить законопроект о создании единого реестра домашних животных и о их маркировании.
«Речь идет о профилактике. С этого мы и начинаем - маркировка и реестр домашних животных. Потом всё остальное. Ещё в период Госдумы восьмого созыва мы создали рабочую группу по причине многочисленных фактов нападения собак. Только в 2024 году было 27 смертельных случаев. Это вызвало у депутатов очень много вопросов к самим себе, в плане несовершенства базового закона 2019 года об ответственном обращении с животными. Оказалось, реестр животных не прописан в законе, нет понимания, сколько домашних, сколько бездомных животных. Второе – защита самих животных от недобросовестных владельцев. Поэтому увеличиваем административные штрафы за жестокое обращение с животными», - заключила Нина Останина.
Как отметили в комитете по уголовному и административному законодательству, сейчас защита населения от нападения домашних животных осложняется необходимостью согласовывать первоначальные процессуальные действия с правоохранительными органами.
Ранее депутат Госдумы восьмого созыва Владимир Бурматов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал чаще привлекать к уголовной ответственности хозяев в случае нападения собак с тяжкими и смертельными последствиями.
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