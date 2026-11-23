«Основанием для возбуждения административного дела может стать, например, запись видеокамеры наблюдения. Допустим, поступила съемка нападения на детской площадке собаки на ребенка, этого достаточно. Из окна увидели, что стая собак нападает на человека, сняли - все фиксированные факты, чтобы не затягивать рассмотрение этих вопросов. Как раз этим и вызвана необходимость такой законодательной инициативы, упрощение с точки зрения бюрократической волокиты. Речь также идет о функционировании общероссийской службы 112, чтобы можно было позвонить по единому номеру и сообщить о факте нападения собак в каждом регионе», - отметила глава инициативной группы.

Кроме того, по словам Останиной, профильный комитете на этой неделе должен также одобрить законопроект о создании единого реестра домашних животных и о их маркировании.

«Речь идет о профилактике. С этого мы и начинаем - маркировка и реестр домашних животных. Потом всё остальное. Ещё в период Госдумы восьмого созыва мы создали рабочую группу по причине многочисленных фактов нападения собак. Только в 2024 году было 27 смертельных случаев. Это вызвало у депутатов очень много вопросов к самим себе, в плане несовершенства базового закона 2019 года об ответственном обращении с животными. Оказалось, реестр животных не прописан в законе, нет понимания, сколько домашних, сколько бездомных животных. Второе – защита самих животных от недобросовестных владельцев. Поэтому увеличиваем административные штрафы за жестокое обращение с животными», - заключила Нина Останина.