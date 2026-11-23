Посольство России обвинило Польшу в дискриминации фигуристов
Посольство России в Польше осудило решение местных властей не допустить фигуристов из РФ к международному турниру серии «Челленджер», который пройдет в Варшаве 25-29 ноября. В пресс-службе дипмиссии уточнили, что запрет связан с политикой, а не спортивными критериям.
В посольстве сообщили, что инициатором недопуска выступило министерство спорта и туризма республики. Замглавы ведомства Петр Борыс подтвердил намерение не допускать к состязаниям российских и белорусских спортсменов. Дипмиссия Кремля расценила это как дискриминацию по гражданству.
Там уверены, что Федерация фигурного катания Польши не имела оснований препятствовать участию представителей РФ, допущенных к турниру в нейтральном статусе по правилам Международного союза конькобежцев (ISU). Так Варшава вмешалась в ситуацию административным путем, добавили в посольстве.
В ведомстве объяснили, что подобная практика противоречит принципам международного спорта и подрывает доверие к Польше как организатору соревнований.
Недавно НСН рассказывала об отмене выступлений россиян на этапе Гран-при ISU в Финляндии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат объяснил, как зафиксировать ущерб после залива квартиры
- «Фейки, покушение и растрата на миллиард»: Чем прославился задержанный губернатор Чибис
- Адвокат объяснил, как быстро получить загранпаспорт и не сорвать поездку
- Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине
- Человека с данными Ларисы Долиной оштрафовали на 9 тысяч рублей
- Психолог раскрыла, как использовать ИИ для решения конфликтов
- Посольство России обвинило Польшу в дискриминации фигуристов
- Останина объяснила, зачем упрощать возбуждение дел о нападениях собак
- Психолог предупредил россиян о всплеске семейных конфликтов из-за GTA VI
- СМИ раскрыли сигналы Трампа Западу после встречи с Путиным в Китае