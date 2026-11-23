В посольстве сообщили, что инициатором недопуска выступило министерство спорта и туризма республики. Замглавы ведомства Петр Борыс подтвердил намерение не допускать к состязаниям российских и белорусских спортсменов. Дипмиссия Кремля расценила это как дискриминацию по гражданству.



Там уверены, что Федерация фигурного катания Польши не имела оснований препятствовать участию представителей РФ, допущенных к турниру в нейтральном статусе по правилам Международного союза конькобежцев (ISU). Так Варшава вмешалась в ситуацию административным путем, добавили в посольстве.



В ведомстве объяснили, что подобная практика противоречит принципам международного спорта и подрывает доверие к Польше как организатору соревнований.



Недавно НСН рассказывала об отмене выступлений россиян на этапе Гран-при ISU в Финляндии.

