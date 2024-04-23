Цой, Онегин и ММКФ: Сокуров назвал удивительным режиссера фильма «Евгений Телегин»

Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев ранее рекомендовал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» картину «Евгений Телегин». При этом он отметил, что Виктор Тихомиров в свое время представлял движение «Митьков», и является не только режиссером, но и известным художником и поэтом.

Фильм «Евгений Телегин» является экранизацией романа самого Тихомирова «Евгений Телегин и другие», в котором «Евгений Онегин» Пушкина переплетается с Петербургом 1980-х, Виктором Цоем, «Аквариумом» и Сергеем Курехиным.

