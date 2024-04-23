Цой, Онегин и ММКФ: Сокуров назвал удивительным режиссера фильма «Евгений Телегин»

Виктор Тихомиров является интересным автором и «особенным петербуржцем», сказал в эфире НСН Александр Сокуров, посетовав, что ему самому «нет дороги» на ММКФ.

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рекомендовал посмотреть картину «Евгений Телегин», представленную на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

В основную программу ММКФ-2024 вошел один российский фильм, «Пришелец» Ивана Соснина. Фильм Виктора Тихомирова «Евгений Телегин» представят в рамках национального конкурса «Русские премьеры».

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«Ивана Соснина я не знаю, а с Витей я хорошо знаком и этот фильм смотрел. Виктор – и писатель, и художник, и общественный деятель, и режиссер. Он человек удивительных и разнообразных дарований, абсолютно особенный петербургский житель. Без сомнения, он очень интересный автор. "Евгений Телегин" - это очень характерный для Вити фильм, сделанный в его стиле. Думаю, что обязательно будут зрители, которым этот фильм понравится», - сказал Сокуров.

Вместе с тем режиссер посетовал, что для него самого закрыта дорога на ММКФ.

«Я не участвую в ММКФ и вряд ли когда-либо буду участвовать, потому что я режиссер "запрещенного кино", а на этом фестивале показывают "разрешенные фильмы". Мне дороги туда нет», - заключил собеседник НСН.
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Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев ранее рекомендовал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» картину «Евгений Телегин». При этом он отметил, что Виктор Тихомиров в свое время представлял движение «Митьков», и является не только режиссером, но и известным художником и поэтом.

Фильм «Евгений Телегин» является экранизацией романа самого Тихомирова «Евгений Телегин и другие», в котором «Евгений Онегин» Пушкина переплетается с Петербургом 1980-х, Виктором Цоем, «Аквариумом» и Сергеем Курехиным.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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