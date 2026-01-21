Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках «Левши»

Актер Юрий Колокольников рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о травме, полученной во время съемок фильма «Левша». По его словам, многие трюки в фильме он выполнял самостоятельно, несмотря на присутствие профессиональных каскадеров.

Актер рассказал, что съемочный процесс был связан с постоянными физическими нагрузками и повышенным риском. Колокольников отметил, что участники съемок регулярно сталкивались с драками, погонями, взрывами и сложными трюками, в том числе с участием лошадей, из-за чего травмы и ушибы были практически неизбежны.