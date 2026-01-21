Юрий Колокольников рассказал о травме, полученной на съемках «Левши»

Актер Юрий Колокольников рассказал в беседе с «Газетой.Ru» о травме, полученной во время съемок фильма «Левша». По его словам, многие трюки в фильме он выполнял самостоятельно, несмотря на присутствие профессиональных каскадеров.

Актер рассказал, что съемочный процесс был связан с постоянными физическими нагрузками и повышенным риском. Колокольников отметил, что участники съемок регулярно сталкивались с драками, погонями, взрывами и сложными трюками, в том числе с участием лошадей, из-за чего травмы и ушибы были практически неизбежны.

Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards

Колокольников уточнил, что в какой-то момент сорвал поясницу, однако подчеркнул, что подобные инциденты являются нормальной частью кинопроизводства. Он добавил, что вся команда работала на пределе возможностей, а съемки сопровождались постоянными нештатными ситуациями.

Также актер рассказал, что после таких проектов предпочитает отдых без активностей и считает лучшим отпуском возможность ничего не делать. Помимо этого, Колокольников прокомментировал номинацию на премию Actor Awards в Голливуде, отметив, что она польстила его самолюбию, но не повлияла на самооценку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноСъемкиАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры