Песков положительно оценил мысль французов о канале связи с Россией
2 февраля 202613:52
Идея французских властей о необходимости канала для диалога с Россией - здравая. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что инициаторами обнуления любых видов общения с Москвой были сами европейцы.
«И если сейчас вот такая здравая мысль начинает возвращаться, то мы можем это только приветствовать», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее глава МИд Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу необходим прямой канал связи с Россией «для отстаивания своих интересов», пишут «Известия».
