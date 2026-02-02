Песков положительно оценил мысль французов о канале связи с Россией

Он напомнил, что инициаторами обнуления любых видов общения с Москвой были сами европейцы.

«И если сейчас вот такая здравая мысль начинает возвращаться, то мы можем это только приветствовать», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее глава МИд Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу необходим прямой канал связи с Россией «для отстаивания своих интересов», пишут «Известия».

