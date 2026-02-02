Песков отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева и Уткоффа в Майами

Кремль не намерен каким-либо образом детализировать прошедшие в Майами переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине

Он отметил, что стороны оценили прошедшие обсуждения, как «достаточно позитивные и конструктивные разговоры».

«Дмитриев ведёт рабочую группу по экономическому взаимодействию. В основном эти вопросы и находятся в сфере ведения его коллеги», - добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитриев заявил, что обсуждение вопросов в рамках американо‑российской экономической рабочей группы оказалось продуктивным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

