Песков отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева и Уткоффа в Майами
Кремль не намерен каким-либо образом детализировать прошедшие в Майами переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что стороны оценили прошедшие обсуждения, как «достаточно позитивные и конструктивные разговоры».
«Дмитриев ведёт рабочую группу по экономическому взаимодействию. В основном эти вопросы и находятся в сфере ведения его коллеги», - добавил представитель Кремля.
Ранее Дмитриев заявил, что обсуждение вопросов в рамках американо‑российской экономической рабочей группы оказалось продуктивным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
