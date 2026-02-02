«Тренды появляются не просто так, они появляются как запрос. Вот сегодня запрос покупателя – это что-то инновационное. База у всех уже есть. За 30 лет накоплено огромное количество украшений в каждой семье. У кого-то больше, у кого-то одно-два колечка, но базу все равно родители дали. Сегодня новому поколению, конечно, хочется, чего-то нового. Существует такая терминология – бриллиант либо выращенный, либо природный. Абсолютно одинаковые свойства. Другое дело, что в натуральном или природном бриллианте сама история, этот камень видел жизнь. Натуральный бриллиант видел мир миллиарды лет. Выращенный бриллиант поэтому дешевле. Если говорить об инвестициях, конечно, не всякий бриллиант станет инвестиционным, только достаточно крупный камень», - рассказала она.

По ее словам, отличить синтетику практически невозможно, но бренды с историей никого не будут пытаться обмануть.

«Как отличить синтетический бриллиант от натурального? Никак. Внешне это никак не определить. Порядочный магазин, конечно, не будет рисковать, так как это репутация. Поэтому покупать надо в салонах с богатой историей, там вас не будут обманывать. Люди идут на имя и личный бренд, покупать бриллианты в случайных местах никто не будет. Если возьмем последние 25 лет, природные камни то падали в цене, то поднимались. Но это все равно долгосрочные инвестиции, за 25 лет их стоимость все равно увеличится. Бриллианты продаются на бирже, все эти товары в цене только растут», - добавил собеседник НСН.

Россияне стали отказываться от классических бриллиантов, отдавая предпочтение цветным драгоценным камням, заявила в пресс-центре НСН эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина.

