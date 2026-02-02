Лучшие друзья девушек: Ювелиры сравнили натуральные и синтетические бриллианты
Марина Кудрина заявила НСН, что сегодня есть тренд на синтетические бриллианты, так как молодежь хочет инноваций.
Молодые люди сегодня предпочитают искусственные бриллианты, но инвестиционная ценность природного камня выше в долгосрочной перспективе, заявила НСН издатель журнала JEWELRY GARDEN, президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России Марина Кудрина.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать кольца невестам с натуральным бриллиантом вместо синтетического, передает «РИА Новости». Он сказал, что кольцо с синтетическим бриллиантом выглядит тоже красиво, но это бижутерия, которая не имеет инвестиционной ценности. «Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», – пошутил он. Кудрина уверена, что тренды не рождаются просто так.
«Тренды появляются не просто так, они появляются как запрос. Вот сегодня запрос покупателя – это что-то инновационное. База у всех уже есть. За 30 лет накоплено огромное количество украшений в каждой семье. У кого-то больше, у кого-то одно-два колечка, но базу все равно родители дали. Сегодня новому поколению, конечно, хочется, чего-то нового. Существует такая терминология – бриллиант либо выращенный, либо природный. Абсолютно одинаковые свойства. Другое дело, что в натуральном или природном бриллианте сама история, этот камень видел жизнь. Натуральный бриллиант видел мир миллиарды лет. Выращенный бриллиант поэтому дешевле. Если говорить об инвестициях, конечно, не всякий бриллиант станет инвестиционным, только достаточно крупный камень», - рассказала она.
По ее словам, отличить синтетику практически невозможно, но бренды с историей никого не будут пытаться обмануть.
«Как отличить синтетический бриллиант от натурального? Никак. Внешне это никак не определить. Порядочный магазин, конечно, не будет рисковать, так как это репутация. Поэтому покупать надо в салонах с богатой историей, там вас не будут обманывать. Люди идут на имя и личный бренд, покупать бриллианты в случайных местах никто не будет. Если возьмем последние 25 лет, природные камни то падали в цене, то поднимались. Но это все равно долгосрочные инвестиции, за 25 лет их стоимость все равно увеличится. Бриллианты продаются на бирже, все эти товары в цене только растут», - добавил собеседник НСН.
Россияне стали отказываться от классических бриллиантов, отдавая предпочтение цветным драгоценным камням, заявила в пресс-центре НСН эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков положительно оценил мысль французов о канале связи с Россией
- Лучшие друзья девушек: Ювелиры сравнили натуральные и синтетические бриллианты
- «Горничной» с откровенной Сидни Суини предрекли миллиард в российском прокате
- «Выплеск энергии!»: Филолог раскрыл, нужно ли «защищать» мат
- Песков назвал украинское урегулирование сложным процессом
- Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля
- Интимная обстановка: Драгунский рассказал, когда уместно ругаться матом
- Актер из сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб на СВО
- Омбудсмен Володарский предложил привлечь ИИ к самоконтролю школьников
- Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru