Мишустин: Москва и Минск обсудят бесплатный проезд льготников по железной дороге

По его словам, данный вопрос станет одной из тем заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

Он отметил, что льготные категории граждан двух стран, как предполагается, «получат право на бесплатный проезд на всём пути следования поезда».

«Для некоторых - станут действовать существенные скидки», - добавил глава российского правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

