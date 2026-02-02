Мишустин: Москва и Минск обсудят бесплатный проезд льготников по железной дороге
Москва и Минск обсудят бесплатный проезд льготников по железной дороге. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, данный вопрос станет одной из тем заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.
Он отметил, что льготные категории граждан двух стран, как предполагается, «получат право на бесплатный проезд на всём пути следования поезда».
«Для некоторых - станут действовать существенные скидки», - добавил глава российского правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Скотское отношение»: Почему в полиции годами бесплатно перерабатывают
- Без «Левши» на четверку: Как сказки и «Горничная» сделали кассу января
- Песков отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева и Уткоффа в Майами
- Мишустин: Москва и Минск обсудят бесплатный проезд льготников по железной дороге
- Дмитрий Медведев рассказал, что подрабатывал дворником
- «Левшу» жалко: Почему российский «ответ Шерлоку Холмсу» провалился в прокате
- Песков положительно оценил мысль французов о канале связи с Россией
- Лучшие друзья девушек: Ювелиры сравнили натуральные и синтетические бриллианты
- «Горничной» с откровенной Сидни Суини предрекли миллиард в российском прокате
- «Выплеск энергии!»: Филолог раскрыл, нужно ли «защищать» мат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru