Дмитрий Медведев рассказал, что подрабатывал дворником
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo рассказал, что подрабатывал дворником, когда у него «денег не было реально».
По его словам, такие ситуации случались во время обучения в университете. Несмотря на учился на хорошую успеваемость и повышенную стипендию, денег «всё равно было мало».
«Поэтому я как мог зарабатывал. Одна из сфер деятельности, например, была связана с уборкой территории у кинотеатра недалеко от юридического факультета. Я работал дворником», — рассказал Медведев.
Он добавил, что первую «более-менее приемлемую» сумму удалось заработать уже после окончания университета.
Ранее Медведев заявил, что занимая пост президента РФ, был морально готов в случае необходимости нажать ядерную кнопку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
