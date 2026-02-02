Дмитрий Медведев рассказал, что подрабатывал дворником

По его словам, такие ситуации случались во время обучения в университете. Несмотря на учился на хорошую успеваемость и повышенную стипендию, денег «всё равно было мало».

«Поэтому я как мог зарабатывал. Одна из сфер деятельности, например, была связана с уборкой территории у кинотеатра недалеко от юридического факультета. Я работал дворником», — рассказал Медведев.

Он добавил, что первую «более-менее приемлемую» сумму удалось заработать уже после окончания университета.

Ранее Медведев заявил, что занимая пост президента РФ, был морально готов в случае необходимости нажать ядерную кнопку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

