Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности

Певец Валерий Леонтьев не вернется к активной творческой деятельности. Об этом в интервью NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, предстоящее разовое выступление Леонтьева на концертах композитора Игоря Крутого, которые пройдут 8 и 9 ноября, не следует рассматривать как возвращение на сцену.

Крутой подтвердил выступление Леонтьева в Москве

Критик подчеркнул, что несмотря на яркое присутствие Леонтьева на сцене, его решение о завершении концертной карьеры было воспринято серьезно. Он отметил, что возраст певца, которому уже 75 лет, сказался на его способности выступать на полную мощность.

Рудченко добавил, что с каждым годом артисту становится все труднее проводить целые концерты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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