Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности

Певец Валерий Леонтьев не вернется к активной творческой деятельности. Об этом в интервью NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, предстоящее разовое выступление Леонтьева на концертах композитора Игоря Крутого, которые пройдут 8 и 9 ноября, не следует рассматривать как возвращение на сцену.