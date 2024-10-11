Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности
Певец Валерий Леонтьев не вернется к активной творческой деятельности. Об этом в интервью NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, предстоящее разовое выступление Леонтьева на концертах композитора Игоря Крутого, которые пройдут 8 и 9 ноября, не следует рассматривать как возвращение на сцену.
Критик подчеркнул, что несмотря на яркое присутствие Леонтьева на сцене, его решение о завершении концертной карьеры было воспринято серьезно. Он отметил, что возраст певца, которому уже 75 лет, сказался на его способности выступать на полную мощность.
Рудченко добавил, что с каждым годом артисту становится все труднее проводить целые концерты, передает «Радиоточка НСН».
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