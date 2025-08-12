Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
Народный артист РФ Валерий Леонтьев, объявивший об отказе от гастролей, продолжает выступать. Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Леонид Дзюник.
Он напомнил, что народный артист СССР Иосиф Кобзон в 60 лет решил завершить гастрольную деятельность, «однако до самой смерти выступал на различных мероприятиях«.
Дзюник пояснил, что Леонтьев также решил отказаться именно от гастролей, однако единичные выступления в его графике сохранились, что связано с необходимостью покрывать текущие расходы.
«Чтобы жить, нужны деньги... Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов», - заключил эксперт.
Ранее концертный директор Леонтьева Борис Чигирев Певец заявил, что певец поучаствует в мероприятии в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
