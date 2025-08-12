Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева

Он напомнил, что народный артист СССР Иосиф Кобзон в 60 лет решил завершить гастрольную деятельность, «однако до самой смерти выступал на различных мероприятиях«.

Дзюник пояснил, что Леонтьев также решил отказаться именно от гастролей, однако единичные выступления в его графике сохранились, что связано с необходимостью покрывать текущие расходы.

«Чтобы жить, нужны деньги... Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов», - заключил эксперт.

Ранее концертный директор Леонтьева Борис Чигирев Певец заявил, что певец поучаствует в мероприятии в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

