Минобороны РФ: ПВО уничтожила 97 украинских БПЛА за день

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 97 украинских беспилотников самолетного типа. Соответствующую сводку об отражении воздушных атак опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

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Уничтожение воздушных целей проводилось дежурными расчетами ПВО на протяжении двенадцати часов в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

БПЛА были сбиты в небе над шестью областями и Московским регионом. В их числе — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Смоленская и Тульская. Кроме того, средства ПВО отразили атаки над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В утренней сводке Минобороны сообщило, что над Россией сбили 448 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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