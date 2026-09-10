Минобороны РФ: ПВО уничтожила 97 украинских БПЛА за день
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 97 украинских беспилотников самолетного типа. Соответствующую сводку об отражении воздушных атак опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Уничтожение воздушных целей проводилось дежурными расчетами ПВО на протяжении двенадцати часов в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
БПЛА были сбиты в небе над шестью областями и Московским регионом. В их числе — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Смоленская и Тульская. Кроме того, средства ПВО отразили атаки над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В утренней сводке Минобороны сообщило, что над Россией сбили 448 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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