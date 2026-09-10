Команда из РФ заняла седьмое место на соревнованиях по копанию могил
Российская команда заняла седьмую строчку в турнире по рытью могил, прошедшем на кладбище венгерского города Ньергесуйфалу. Итоги необычного конкурса опубликовала Венгерская ассоциация управляющих и операторов кладбищ, передает «Коммерсант».
В состязаниях приняли участие 19 команд, состоящих из двух человек. Согласно регламенту, за два часа участники должны были выкопать яму длиной 2 метра, шириной 80 сантиметров и глубиной 1,6 метра, а после перерыва за 15 минут засыпать ее и сформировать холм.
Первое место досталось венграм Роберту Надю и Ласло Киссу, справившимся с заданием за 1 час 21 минуту и получившим приз в размере 200 тысяч форинтов (636 долларов).
Честь России защищали блогер Константин Стругов и работник Новосибирского крематория Артем Горбиков, которые в итоге не смогли докопать семь сантиметров до требуемой глубины. В прошлом году россияне на этих соревнованиях довольствовались последним местом.
Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с НСН ранее рассказал, что ритуальщиков удивила онлайн-покупка мест на кладбищах, которая появится на «Госуслугах».
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