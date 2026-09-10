Команда из РФ заняла седьмое место на соревнованиях по копанию могил

Российская команда заняла седьмую строчку в турнире по рытью могил, прошедшем на кладбище венгерского города Ньергесуйфалу. Итоги необычного конкурса опубликовала Венгерская ассоциация управляющих и операторов кладбищ, передает «Коммерсант».

В состязаниях приняли участие 19 команд, состоящих из двух человек. Согласно регламенту, за два часа участники должны были выкопать яму длиной 2 метра, шириной 80 сантиметров и глубиной 1,6 метра, а после перерыва за 15 минут засыпать ее и сформировать холм.

Первое место досталось венграм Роберту Надю и Ласло Киссу, справившимся с заданием за 1 час 21 минуту и получившим приз в размере 200 тысяч форинтов (636 долларов).