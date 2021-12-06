«Вымысел»: Блогер Якушев назвал шуткой обращение в СК о песнях Oxxxymiron

Блогер Дмитрий Якушев назвал «Обращение группы патриотов» в Следственный комитет (СК) РФ, требующей проверить деятельность рэперов Oxxxymiron и Noize MC, вымышленными. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, «это была шутка».

«Не было никакого «Обращения группы патриотов». Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме», - рассказал блогер.

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5 декабря в СК РФ сообщили, что в результате поступившего заявления, ведомство проверит деятельность рэперов Ивана Алексеева (Noize MC) и Мирона Федорова (Oxxxymiron). По данным инициаторов проверки, артисты якобы ведут в своем творчестве пропаганду «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов», а также пытаются «реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность».

Ранее сообщалось, что пермская прокуратура проведет проверку клипа Oxxxymiron на песню «Последний звонок», так как просьба о запрете ролика поступила от Пермской епархии.

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Фото: Instagram/Oxxxymiron
ТЕГИ:Следственный КомитетПропагандаПроверкаРэперы
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