Экс-депутат Рады раскрыл сроки начала женской мобилизации на Украине
Мобилизация женщин на Украине может стартовать летом 2027 года, о чем свидетельствуют тендерные закупки военного обмундирования для представительниц слабого пола. Соответствующий прогноз озвучил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru.
По словам политика, киевские власти уже объявили тендеры на поставку 150 тысяч комплектов женского теплого обмундирования и 2 тысяч бронежилетов с учетом женской анатомии к 2028 году. Олейник обратил внимание, что ранее были презентованы даже защитные жилеты для беременных, а поскольку теплые комплекты летом не потребуются, реальный срок начала призыва приходится на летний период 2027 года.
Бывший парламентарий отметил, что женщинам обещают безопасную службу операторами беспилотников в тыловых подразделениях. Однако эксперт предупредил, что армейский устав позволяет в любой момент перевести военнослужащих в штурмовые бригады, а любые возражения западные кураторы парируют ссылками на стандарты гендерного равенства.
Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне сокращения личного состава ВСУ ранее поднял тему мобилизации женщин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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