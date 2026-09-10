По словам политика, киевские власти уже объявили тендеры на поставку 150 тысяч комплектов женского теплого обмундирования и 2 тысяч бронежилетов с учетом женской анатомии к 2028 году. Олейник обратил внимание, что ранее были презентованы даже защитные жилеты для беременных, а поскольку теплые комплекты летом не потребуются, реальный срок начала призыва приходится на летний период 2027 года.

Бывший парламентарий отметил, что женщинам обещают безопасную службу операторами беспилотников в тыловых подразделениях. Однако эксперт предупредил, что армейский устав позволяет в любой момент перевести военнослужащих в штурмовые бригады, а любые возражения западные кураторы парируют ссылками на стандарты гендерного равенства.

Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне сокращения личного состава ВСУ ранее поднял тему мобилизации женщин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

