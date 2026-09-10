Историк связал недовольство Японии памятником в Хабаровске с украинским кризисом
Резкая реакция японских властей на открытие мемориального комплекса в Хабаровске обусловлена комплексом факторов, среди которых ключевую роль играет заморозка двусторонних отношений из-за украинского кризиса. Соответствующую оценку озвучил доктор исторических наук Валерий Кистанов в беседе с «Лентой.ру».
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН отметил, что Токио присоединился к действиям коллективного Запада и ввел масштабные санкционные ограничения против Москвы. По словам востоковеда, активная поддержка киевского режима стала дополнительным штрихом к продолжающемуся ухудшению отношений между двумя государствами.
Исследователь также обратил внимание на политическую позицию действующего премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Кистанов указал, что главу японского правительства обвиняют в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны в Азии и ускорении процессов милитаризации страны под предлогом мнимых угроз со стороны России, Китая и КНДР.
Мемориальный комплекс «Победа на Востоке», посвященный окончанию Второй мировой войны, был торжественно открыт в Хабаровске четвертого сентября. Премьер-министр Такаити подвергла монумент резкой критике и выдвинула российской стороне требование о его демонтаже.
Отвечая на это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Токио «потребовать от солнца не светить», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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