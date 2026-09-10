Исследователь также обратил внимание на политическую позицию действующего премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Кистанов указал, что главу японского правительства обвиняют в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны в Азии и ускорении процессов милитаризации страны под предлогом мнимых угроз со стороны России, Китая и КНДР.

Мемориальный комплекс «Победа на Востоке», посвященный окончанию Второй мировой войны, был торжественно открыт в Хабаровске четвертого сентября. Премьер-министр Такаити подвергла монумент резкой критике и выдвинула российской стороне требование о его демонтаже.

Отвечая на это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Токио «потребовать от солнца не светить», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

