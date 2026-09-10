Болезнь вейпера: Врачи бьют тревогу из‑за поражения лёгких у подростков
Разрушительные изменения в лёгких могут начаться уже через несколько месяцев регулярного употребления вейпов, сказал НСН Андрей Продеус.
«Вейп-ассоциированное поражение лёгких» развивается стремительно — быстрее, чем любая патология при обычном курении, и врачи ещё только учатся распознавать эту болезнь, сказал НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Курение вейпа довело 16-летнего подростка до реанимации и двустороннего поражения лёгких. Сначала он пришел к врачам в Кузбассе с пневмонией, но вредную привычку отрицал. А через месяц попал в больницу снова — уровень насыщенности крови кислородом составлял 65% при норме в 95-100%. Врачи провели исследования, где и обнаружили двустороннее поражение лёгких. В итоге подросток признался, что «парит» уже два года. Диагноз «вейп-ассоциированное заболевание лёгких» у ребёнка в Кемерово установили впервые. Продеус отметил, что «болезнь вейперов» пока не научились оперативно диагностировать.
«Это новая болезнь. Её ещё не научились диагностировать. К большому сожалению, её будет всё больше и больше, если мы не остановим распространение вейпов. Эта болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет. Положение крайне тяжёлое, пациент действительно попадает в реанимацию. Это тяжёлая, неприятная ситуация. При серьёзной патологии с нарушением сатурации надо иметь в виду, что человек может страдать болезнью вейпера. Более того, количество подростков, молодых людей и взрослых, курящих вейпы, огромно. Сразу надо об этом думать. Уже через четыре месяца курения вейпов появляются сложности», — сказал собеседник НСН.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал распространение электронных сигарет «коварной заразой» и призвал к решительным мерам, напомнив о роли табачных компаний в продвижении этой продукции.
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