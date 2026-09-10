Полиция ФРГ нашла у задержанного диверсанта список из 160 целей

48-летний житель города Гевельсберг был задержан в среду, а в ходе обыска его автофургона полицейские изъяли тетрадь с записями. По словам Ройля, выступившего в комитете по внутренним делам земельного парламента, оперативники не только поймали исполнителя нападений, но и предотвратили новые атаки.

Министр также прокомментировал мотивы задержанного, который ранее направил журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики ФРГ. Ройль пояснил, что основной идеей саботажника было целенаправленное нарушение стабильности работы электрических сетей для провокации масштабного отключения электроэнергии.

С 1 сентября в разных регионах Германии произошли атаки на трансформаторные подстанции и линии электропередач. На некоторых объектах находили взрывные устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

