Полиция ФРГ нашла у задержанного диверсанта список из 160 целей

Немецкие правоохранители обнаружили у задержанного подозреваемого блокнот с перечнем более 160 потенциальных объектов для совершения диверсий на энергетической инфраструктуре. Соответствующую информацию распространил ТАСС со ссылкой на агентство DPA и министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Герберта Ройля.

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48-летний житель города Гевельсберг был задержан в среду, а в ходе обыска его автофургона полицейские изъяли тетрадь с записями. По словам Ройля, выступившего в комитете по внутренним делам земельного парламента, оперативники не только поймали исполнителя нападений, но и предотвратили новые атаки.

Министр также прокомментировал мотивы задержанного, который ранее направил журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики ФРГ. Ройль пояснил, что основной идеей саботажника было целенаправленное нарушение стабильности работы электрических сетей для провокации масштабного отключения электроэнергии.

С 1 сентября в разных регионах Германии произошли атаки на трансформаторные подстанции и линии электропередач. На некоторых объектах находили взрывные устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Boris Roessler / dpa
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