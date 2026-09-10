«Если говорить о том, как сэкономить на зимнем путешествии, я бы выделил три основных подхода. Первый — смотреть направления, которые зимой находятся в низком сезоне. Хороший пример — Анталийское побережье Турции. Цены на путевку летом и зимой могут отличаться в разы. При этом многие крупные отели высокого и премиального уровня работают круглогодично, турист продолжает пользоваться всей инфраструктурой, ресторанами, SPA, бассейнами, сервисом отеля. Конечно, пляжный отдых в привычном летнем понимании зимой уже не получится, а температура моря будет на любителя. Но если задача — провести отпуск в хорошем отеле, сменить обстановку и получить высокий уровень сервиса за существенно меньшие деньги, зимняя Анталья может быть очень интересным вариантом. Причем это касается и обычных зимних дат, и новогоднего периода», - отметил он.

Также он посоветовал грамотно выбирать даты поездки.

«Второй способ — правильно выбирать даты. Зимой самые дорогие периоды связаны, прежде всего, с новогодними праздниками. Если турист не привязан к школьным каникулам и конкретным датам, то наиболее привлекательные цены обычно можно найти с середины ноября примерно до 20-х чисел декабря, а затем после окончания январских праздников — ориентировочно с 10 января и до конца месяца. Даже внутри новогоднего периода можно искать более выгодные варианты. Например, интереснее по цене могут быть вылеты 31 декабря или 1 января, когда основная часть туристов уже находится на курортах. Аналогично можно экономить, если возвращаться 1–2 января, а не в конце длинных праздничных каникул. Иногда сдвиг поездки буквально на несколько дней дает очень существенную разницу в стоимости», - рассказал он.

Еще один вариант сэкономить – правильно подобрать рейс и авиакомпанию, добавил он.

«Третий вариант — внимательно смотреть перевозку. Прямой рейс далеко не всегда самый дешевый. Стыковочные варианты зачастую стоят заметно меньше, особенно на дальнемагистральных направлениях. Поэтому туристу имеет смысл сравнивать не одну авиакомпанию и не только прямые рейсы, а несколько вариантов маршрута. Здесь уже каждый сам решает, что для него важнее — минимальное время в пути или экономия. И наиболее интересная ситуация возникает, когда сходятся все три фактора одновременно: человек выбирает направление, которое находится в низком сезоне, едет в непиковые даты и готов рассматривать стыковочный перелет. В таком случае итоговая стоимость поездки действительно может быть очень привлекательной», - подытожил собеседник НСН.

Россияне пока не могут массово путешествовать на Бали из-за ограниченной авиаперевозки, что влияет и на цены, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.

