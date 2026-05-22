В ЛНР после удара ВСУ по колледжу достали из-под завалов тело погибшего

Тело погибшего извлекли из-под завалов после удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские силы прицельно атаковали здание, где находились 86 детей 14-18 лет. Сообщалось о 35 пострадавших, пишет RT.

Как отметили в МЧС, на месте инцидента разбирают завалы.

«Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», — заявили в ведомстве.

Под обрушившимися после атаки конструкциями могут находиться почти 20 человек. Сейчас спасательные работы приостановили из-за угрозы повторного удара.

