Нынешнее молодое поколение россиян рекордно одинокое за последние сто лет, что является главной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 года, следует из данных Росстата. СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Галиев не увидел в этом ничего удивительного.