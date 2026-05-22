Молодое поколение россиян назвали рекордно одиноким за последние сто лет
Сергей Галиев заявил НСН, что молодые мужчины одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%.
Нынешнее молодое поколение россиян рекордно одинокое за последние сто лет, что является главной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 года, следует из данных Росстата. СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Галиев не увидел в этом ничего удивительного.
«Это плавный процесс, нельзя сказать, что это какой-то внезапный провал. Такова общая динамика. Нет никаких внезапных причин для падения рождаемости, она просто постепенно снижается. А основная глобальная причина такого положения вещей – это кризис семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи. Молодые мужчины у нас одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%. Такого не было никогда за последние сто лет. Нынешнее молодое поколение самое одинокое, на это повлияли новые технологии. Дело зачастую даже не в желании, а в возможности. Проблему не особо осознают, льготы дадут временный эффект. Это приведет к тому, что уже существующие семьи родят еще одного ребенка, но проблему не решает», - отметил он.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло сказал НСН, что рост числа мужчин, готовых при необходимости уйти в декрет, свидетельствует о смене гендерных ролей в семье, что в перспективе может привести к катастрофе.
