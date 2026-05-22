Аксенов: В Крыму запаса питьевой воды хватит более чем на год

Суммарного запаса воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 суток. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, выпавшие в Крыму с начала года обильные осадки позволили заполнить водохранилища естественного стока на 77% от проектного объема.

«Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Суммарный объем воды во всех крымских водохранилищах достиг почти 186 млн кубических метров, и3 них 166 млн сосредоточено в питьевых водохранилищах.

