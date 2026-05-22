Польша построит за свой счет город для военных США
Польша планирует построить за свой счет военный городок для размещения военнослужащих США и их семей, которые будут направлены в республику. Об этом заявил замглавы польского министерства обороны Павел Залевский в интервью Wall Street Journal.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о решении направить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих.
«Мы предложили Пентагону разместить американских военных на постоянной основе... Это значит, что нам нужно построить небольшой город для этого подразделения, и мы готовы к этому», - сообщил Залевский.
По его словам, Польша покроет затраты на строительство. Залевский не привел других подробностей.
