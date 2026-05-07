«Крушение любви и страны»: Роману немецкого автора предрекли успех на «Ясной Поляне»
«Кайрос» — не банальный роман о разрушительной любовной связи, а крушение любви на фоне крушения целой страны, сказала НСН Екатерина Писарева.
Шансы на победу в литературной премии «Ясная Поляна» у романа немки Дженни Эрпенбек «Кайрос» хорошие, но все же у произведения есть достойные конкуренты, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос», получивший в 2024 году Международную Букеровскую премию, вышел в русском переводе Веры Ахтырской и вошел в лонг-лист литературной премии «Ясная Поляна». Писарева отметила, что Букеровская премия привлекла внимание к роману, но успех книги объясняется не только наградой.
«Не думаю, что именно Букеровская премия стала ключевым фактором. Как и любая премия, Букеровская лишь подсветила книгу, обеспечила ей выход на широкую аудиторию и заметность во всем мире. "Кайрос" — действительно крепкий роман, написанный талантливой писательницей. Он отмечен вполне заслуженно. И если раньше имя немки Дженни Эрпенбек не было на слуху у российского автора, то после вручения Букера ее начали пристально изучать, говорить о ней в прессе, рецензировать и обсуждать в книжных клубах. Шансы на победу у "Кайроса" хорошие, но все же у романа есть достойные конкуренты — в лонг-листе "Ясной поляны" немало интересных книг», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в романе банальная любовная история ловко вписывается в историю целой страны.
«С одной стороны, книга вполне универсальна. Главные герои: 19-летняя Катарина и писатель Ханс, которому уже за 50. По сути, мы видим довольно тривиальный сюжет: зрелый мужчина творческой профессии влюбляется в юную девушку, чуть экзальтированную и романтичную, готовую поставить его в центр своей Вселенной. Они влюбляются сразу, происходит то самое "вихревое влюбление", как писал философ Михаил Эпштейн. Роковая страсть, взаимопроникновение в жизнь друг друга, запретные отношения — по классике жанра мужчина женат и разводиться не собирается. В какой-то момент все становится слишком сложно, болезненно и нездорово. Дженни Эрпенбек выступает как внимательный психолог, показывая историю с обеих точек зрения, с разных углов, не упуская детали. С другой стороны, конечно, она ловко вписывает банальную любовную историю в историю страны — разрушение отношений и иллюзий происходит на сломе эпохи. Падение Берлинской стены, объединение Германии, новое переустройство мира — все это важные декорации, придающие книге дополнительные смыслы. Получился не банальный роман о разрушительной любовной связи, а крушение любви на фоне крушения целой страны», — отметила Писарева.
Она отметила, что современная литература всё чаще отказывается от роли пассивного рассказчика в пользу активного диалога с читателем.
«Современная литература не только рассказывает чужие истории — она всегда предлагает читателю диалог и пищу для размышления. "Кайрос" Дженни Эрпенбек в этом плане идеален — кто-то оценит в нем личную историю, кто-то образность и афористичность, а кто-то перенесется в атмосферу ГДР перед ее закатом. Это актуальный современный роман. Он полифоничен, кинематографичен, вполне реалистичен и затрагивает болезненные темы. В нем есть частное и общественное, личное и гражданское, любовное и политическое — все то, что сегодня пользуется спросом. А самое главное, это хорошо написанный текст, цельное произведение, в котором каждый читатель сможет найти что-то для себя», — добавила Писарева.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе, сказал, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии.
