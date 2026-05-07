Она отметила, что современная литература всё чаще отказывается от роли пассивного рассказчика в пользу активного диалога с читателем.

«Современная литература не только рассказывает чужие истории — она всегда предлагает читателю диалог и пищу для размышления. "Кайрос" Дженни Эрпенбек в этом плане идеален — кто-то оценит в нем личную историю, кто-то образность и афористичность, а кто-то перенесется в атмосферу ГДР перед ее закатом. Это актуальный современный роман. Он полифоничен, кинематографичен, вполне реалистичен и затрагивает болезненные темы. В нем есть частное и общественное, личное и гражданское, любовное и политическое — все то, что сегодня пользуется спросом. А самое главное, это хорошо написанный текст, цельное произведение, в котором каждый читатель сможет найти что-то для себя», — добавила Писарева.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе, сказал, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии.

