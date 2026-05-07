СМИ: Трамп признался в любви бразильскому президенту Луле да Силве

Президент США Дональд Трамп признался в любви бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве во время телефонной беседы, сообщает RT .

По данным бразильских СМИ, инициатива звонка исходила от американской стороны. Переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе, были посвящены координации вопросов визита Лулы да Силвы в Вашингтон, запланированного на 7 мая.

В ходе разговора Трамп выразил уважительное отношение к бразильскому коллеге. Источники утверждают, что в завершение беседы американский лидер произнес фразу «Я люблю тебя», что стало неформальным завершением обсуждения рабочих моментов.

Представители бразильской стороны подтвердили факт телефонного контакта, однако не стали комментировать эмоциональную окраску высказываний собеседника. Официальные комментарии администраций президентов по этому поводу пока не поступали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
