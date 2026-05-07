Сплошная достоевщина: Почему в мире растет популярность русского классика
Тиражи произведения Достоевского растут не только в Южной Корее или Турции, но и в России, сказал НСН Игорь Волгин.
Все происходящее сейчас в мире доказывается актуальность романов великого русского классика Фёдора Достоевского, потому что он в своих произведениях вскрыл общечеловеческие вневременные вещи, сказал в эфире НСН писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.
Переводчица романов доктор наук и специалист по славянской литературе Ким Чон А рассказала РИА Новости, что продажи первого в мире собрания главных романов Фёдора Достоевского в одной книге в Южной Корее составили около 320 миллионов вон (218 тысяч долларов), побив все ожидания. Волгин отметил, что популярность Достоевского растёт по всему миру.
«Это мировой процесс. Достоевский думал, что он будет популярен у русского народа в будущем, однако он не думал, что будет мировым писателем. То, о чём писал Достоевский, было в XX веке. Все думали, что с приходом XXI века будут другие акценты, тем не менее всё происходящее доказывает актуальность романов Достоевского. Он вскрыл общечеловеческие вневременные вещи. Эти вещи характерны не только для России, но и для всего мира. Поэтому интерес растёт. Например, на турецкий язык сейчас переводят Достоевского. Так происходит не только на востоке, в России тиражи Достоевского тоже растут. Новое поколение вносит новое прочтение в эти тексты. Достоевский как Шекспир, Гомер, Данте. Достоевский входит в число мировых классиков, которые не устаревают. Амплитуда нравственных колебаний совпадает со временем. Думаю, XXI век тоже будет веком Достоевского», — сказал собеседник НСН.
Рассуждая о непреходящей ценности творчества Достоевского и его месте в мировой культуре, эксперт подчёркивает и особую роль писателя для национальной идентичности.
«Он — часть русской неотменяемой культуры. Рост популярности писателя в мире — хороший признак, потому что Достоевский всегда заставляет людей задуматься, посмотреть на себя. Литература всегда была некой культурной опорой нашей нации. Что будет дальше, трудно сказать, ведь мир меняется просто на глазах», — добавил Волгин.
Ранее писатель Денис Драгунский заявил НСН, что в России необходимо разработать правила использования буквы «ё», чтобы все понимали, в каких случаях она обязательна.
Горячие новости
- Терапевт назвала россиянам опасные сочетания кофе с лекарствами
- Сплошная достоевщина: Почему в мире растет популярность русского классика
- Зачем Apple добавит в iOS 27 доступ к разным моделям ИИ
- «Крушение любви и страны»: Роману немецкого автора предрекли успех на «Ясной Поляне»
- Ушаков: только вывод войск ВСУ из Донбасса откроет путь к переговорам
- Россиянам сообщили о технологиях защиты продавцов и покупателей машин
- Зеленский поручил Умерову активизировать дипломатические переговоры с США
- Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры у метро в Москве
- В котокафе Калининграда 22 кота погибли из-за прорыва трубы
- СМИ: Иран сможет выдержать блокаду США три-четыре месяца, полагают в ЦРУ