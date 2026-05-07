Все происходящее сейчас в мире доказывается актуальность романов великого русского классика Фёдора Достоевского, потому что он в своих произведениях вскрыл общечеловеческие вневременные вещи, сказал в эфире НСН писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин.

Переводчица романов доктор наук и специалист по славянской литературе Ким Чон А рассказала РИА Новости, что продажи первого в мире собрания главных романов Фёдора Достоевского в одной книге в Южной Корее составили около 320 миллионов вон (218 тысяч долларов), побив все ожидания. Волгин отметил, что популярность Достоевского растёт по всему миру.