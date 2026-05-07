Ушаков: только вывод войск ВСУ из Донбасса откроет путь к переговорам

Кремль считает нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет войска из подконтрольной ему части Донбасса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля пояснил, что для продуктивной дипломатической работы необходимо, чтобы все три стороны понимали конкретные шаги для достижения прогресса. По его словам, Киеву достаточно сделать один серьезный шаг — вывести вооруженные подразделения из Донбасса,

После этого военные действия приостановятся и откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования. Ушаков подчеркнул, что все участники процесса осознают эту логику, поэтому убеждать друг друга на текущем этапе во многом бессмысленно.

Помощник президента добавил, что если Киев предпримет этот шаг, на пути урегулирования конфликта ожидается резкое продвижение вперед.

Ушаков также сообщил, что Минобороны предупредило об ответе на попытки Киева сорвать парад 9 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

