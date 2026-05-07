Ушаков: только вывод войск ВСУ из Донбасса откроет путь к переговорам

Кремль считает нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет войска из подконтрольной ему части Донбасса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля пояснил, что для продуктивной дипломатической работы необходимо, чтобы все три стороны понимали конкретные шаги для достижения прогресса. По его словам, Киеву достаточно сделать один серьезный шаг — вывести вооруженные подразделения из Донбасса,