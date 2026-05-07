Терапевт назвала россиянам опасные сочетания кофе с лекарствами
Кофе способен изменять действие лекарственных препаратов и провоцировать нежелательные реакции даже при отсутствии прямого запрета в инструкции, сообщает РЕН ТВ.
Врач-терапевт Назифат Уртенова пояснила, что популярный напиток влияет на скорость выведения веществ, усиливает побочные эффекты или снижает эффективность терапии. Например, фторхинолоны замедляют выведение кофеина, что ведет к его накоплению и может проявляться бессонницей, тревожностью и тремором, а тетрациклины хуже всасываются при одновременном употреблении с кофе, пишут «Известия».
Отдельно врач указала на взаимодействие с гормональными контрацептивами: эстрогены замедляют обмен кофеина, из-за чего он задерживается в организме и способен вызывать головные боли, раздражительность и нарушения сна.
С осторожностью нужно относиться к комбинации кофе с препаратами, влияющими на нервную систему. Ингибиторы моноаминоксидазы вместе с кофеином могут провоцировать резкий скачок давления, а трициклические антидепрессанты в сочетании с напитком усиливают возбуждающий эффект, повышая риск тревожности и бессонницы,
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН пояснила, почему средняя стоимость чашки кофе может вырасти до 600 рублей.
