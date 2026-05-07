Ранее организаторы музыкальной премии телеканала RU.TV объявили, что Пригожин станет ведущим мероприятия в паре с блогером Идой Галич. Для продюсера эта роль будет первым подобным опытом.

«Я волнуюсь, конечно же, потому что это впервые для меня, это дебют. Наверное, я даже о таком и мечтать не мог. Но в качестве эксперимента почему бы нет? Я люблю пробовать какие-то новые роли для себя в жизни. Тем более в такой компании и на такой премии. Насколько это будет хорошо, мы сможем с вами это обсудить после того, когда я ее проведу. Мне точно далеко до Ивана Урганта, Николая Баскова, Дмитрия Нагиева. Для меня они прекрасные ведущие. А я как с этим справлюсь, время покажет. Надеюсь, справлюсь!» — поделился Пригожин.

Собеседник НСН не стал раскрывать, что планирует привносить от себя лично в предстоящее шоу, чтобы не лишать зрителей сюрприза.

Ранее на препати премии RU.TV другой ведущий мероприятия, певец Филипп Киркоров, рассказал специальному корреспонденту НСН, что готов отправиться на Луну со своей собакой, а также мечтает открыть стадион «Олимпийский» своим юбилейным концертом.

