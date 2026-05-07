ПВО сбили более сотни БПЛА над 12 регионами России за четыре часа
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа над территориями 12 регионов России. Об этом сообщило Минобороны России.
Беспилотники сбиты в период с 16:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями,
Также украинские БПЛА были обезврежены над Краснодарским краем, Московским регионом и акваторией Черного моря. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были ликвидированы штатными средствами ПВО в ходе дежурства.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России прекратят боевые действия в зоне СВО на время перемирия перимирия в честь Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
