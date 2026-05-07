Система iOS 27 Apple даст пользователям возможность самим выбирать движок нейросети, который будет стоять за работой Siri и функциями Apple Intelligence. По данным агентства Bloomberg, это могут быть решения от Open AI, модели Gemini от Google и Claude от Anthropic. Корнейчук отметил, что это логичное решение со стороны Apple, так как сама корпорация отстала в разработках в сфере ИИ.

Эксперт также пояснил, что встроенные языковые модели весьма ограничены по сравнению с теми, которые работают на сервере.

«То, что мы называем искусственный интеллект — это маркетинговый термин такой же, как нанометр процессора. На самом деле мы имеем дело с рассуждающими большими языковыми моделями (Large Language Model, LLM — прим. НСН). Это инструмент, который вынесен в виде программного продукта. Рассуждающий инструмент LLM может быть разного размера: от очень маленького до очень большого. По сути, это как взять и собрать все энциклопедии мира. И если мы берем их в оригинальном качестве, не теряя ничего, чтобы они все поместились необходимо, допустим, 60 млрд параметров — это то, что на серверах работает. Комфортная модель для запуска на смартфоне — 4 млрд параметров, и оттуда нужно очень много разных деталей выкинуть. Она все еще остается в чем-то компетентной, но многие детали теряются. Поэтому, чтобы модели работали хорошо, конечно, удобно, когда телефон — это клиент, а сама модель крутится на сервере. Либо на телефоне выполняет какие-то небольшие отдельные функции, типа голосового помощника или еще что-то, что действительно может работать в рамках маленькой компактной модели. И не особо-то она и будет нагружать железо, потому что под это все выделяется отдельный чип», — сказал Корнейчук.